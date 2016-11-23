Компания Tesla поразила всех возможностями нового автопилота для своих авто (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на официальном сайте компании Tesla Motors было опубликовано видео, демонстрирующее возможности новой самоуправляемой автомобильной платформы. В начале видеозаписи указывается: «Человек находится за рулем этого автомобиля только по юридическим причинам – для большего он там не нужен».
Видео действительно шокирует – в режиме реального времени с ракурса пассажира, сидящего на заднем сидении авто, зритель может наблюдать, как окружающий мир «воспринимает» бортовой компьютер Tesla, получающий информацию с помощью нескольких видеокамер.
Во время движения самоуправляемая автомобильная платформа постоянно сканирует окружающее автомобиль пространство и идентифицирует его элементы: другие авто, пешеходов, разметку на дороге, знаки дорожного движения, сигналы светофоров, плотность дорожного потока. Эффектным окончанием видео является абсолютно самостоятельная парковка авто – к тому времени «водитель» Tesla уже покинул машину. В начале видео также указывается: «Водителю за рулем этой машины не нужно делать ничего – она «водит» себя сама».
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