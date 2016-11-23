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Компания Tesla поразила всех возможностями нового автопилота для своих авто (ВИДЕО)

Компания Tesla поразила всех возможностями нового автопилота для своих авто (ВИДЕО)
Как сообщает replyua.net, на официальном сайте компании Tesla Motors было опубликовано видео, демонстрирующее возможности новой самоуправляемой автомобильной платформы. В начале видеозаписи указывается: «Человек находится за рулем этого автомобиля только по юридическим причинам – для большего он там не нужен».

Видео действительно шокирует – в режиме реального времени с ракурса пассажира, сидящего на заднем сидении авто, зритель может наблюдать, как окружающий мир «воспринимает» бортовой компьютер Tesla, получающий информацию с помощью нескольких видеокамер.

Во время движения самоуправляемая автомобильная платформа постоянно сканирует окружающее автомобиль пространство и идентифицирует его элементы: другие авто, пешеходов, разметку на дороге, знаки дорожного движения, сигналы светофоров, плотность дорожного потока. Эффектным окончанием видео является абсолютно самостоятельная парковка авто – к тому времени «водитель» Tesla уже покинул машину. В начале видео также указывается: «Водителю за рулем этой машины не нужно делать ничего – она «водит» себя сама».


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