Новую модель автомобиля Tesla уже заказали 300 000 человек

Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, новую модель автомобиля Tesla уже заказали онлайн более 300 000 человек. Компания продает свою Model 3 за тридцать пять тысяч долларов США.
Tesla Motors планирует выпустить всего 1 000 000 автомобилей в течение двух лет – по 500 000 каждый год, в связи с чем, приняла решение о расширении производства. Сегодня руководство компании заявило, что Tesla Motors подписали контракт о покупке немецкой инжиниринговой компании Grohmann Engineering. По мнению руководства компании, Grohmann Engineering является лидером в своей области, обладающим высокой степенью автоматизации производственных методов. Цена покупки немецкой компании не разглашается.
Часть производственных мощностей компании по выпуску Model 3 будут находиться в Германии, в связи с чем в европейской стране появятся более 1000 новых рабочих мест. Компания говорит, что эта сделка должна обеспечить улучшение скорости производства и качества продукции на основном заводе во Фремонт в штате Калифорнии. Полное выполнение сделки, как ожидается, произойдет в начале следующего года.
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