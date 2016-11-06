Обзор нового Renault Duster

Renault Duster в своем роде он уникален. В конце концов, этот автомобиль является самым дешевым кроссовером в ценовом диапазоне Renault, которая продолжает завлекать прямых покупателей. Хотя стоит отметить тот факт, что конкуренцию могут составить корейские автомобили.
В 2016 году все автомобили кроссоверы получили обновления. Также обновления не прошли мимо Renault Duster. В конце концов, абсолютно все свои предыдущие модели поддавались критике за его внешний вид. Многие действительно начали задаваться вопросом, что именно изменилось в машине. Большинство изменений затронули интерьер автомобиля. Немного изменились функции и дизайн передней оптики. Кроме того, решетка радиатора приняла новый облик в связи с новыми хромированными вставками.
Значительно улучшенные фары, которые расположены на задней панели. Стали намного лучше, чем раньше. Во всех предыдущих Renault Duster, они были произведены из безвкусных задних фонарей, а в этом году они приняли форму новых, стильных фар. Также приняла новый формат панель в этой машине. Трудно сказать прямо сейчас, об изменении эргономики в салоне автомобиля. Единственное, что можно увидеть невооруженным глазом, что компания Renault, как всегда, пытается сделать автомобиль более экономичным вариантом. Они делают это только, для того, чтобы их автомобиль был более предпочтительным на рынке для потенциального покупателя. Стоит отметить, что такая политика Renault может привести к тому, что модели станет скучной, и кроссовер просто перестанет привлекать внимание потенциальных покупателей, передает replyua.net.
Давайте рассмотрим более подробно интерьер автомобиля. В принципе, производители имели все возможности, чтобы произвести эту красоту в самый разнообразный и экстравагантный вид. Но на интерьере много в чем сэкономили. Что касается свободного пространства, то его довольно много. Главным недостатком этого салона является пластиковая отделка салона. Он просто "дубовый".
Я хотел бы обратить более пристальное внимание на багажник автомобиля. Для многих его будет очень мало. Его объем 475 литров, но, если вы сложите заднее сиденье автомобиля, места будет больше, до 1636 литров. Но вы должны знать, что эта функция разрешена для тех транспортных средств, которые имеют привод на передние колеса. Не менее важно знать, что, если автомобиль будет полноприводный, багажник будет значительно меньше. Где-то 408 литров и 1570 в случае сложенных спинок.
Что же касается автомобиля с внешней стороны, дизайн не особо оригинальный. Но в его непосредственной форме он имеет довольно предпочтительный вид. И самое главное производители провели работу над кузовом тщательно и внимательно. Езда по городу на транспортном средстве не составит особого труда. Хоть автомобиль является кроссовером, но он имеет нормальные размеры, чтобы ездить в городских условиях. Что касается его размера, он очень компактный. Его длина составляет всего 4 метра и 315 миллиметров. Ширина 1 метр и 822 мм. Высота 1 метр и 625 мм. Вес Renault Duster составляет минимум 1280 фунтов. Кроме того, все зависимости от комплектации автомобиля, максимальный вес может доходить до 1450 фунтов.
Начальная цена автомобиля Renault Duster 2016 года в Украине от 357 500 грн. и выше.
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