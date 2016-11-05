В Украине увеличились продажи коммерческих авто

По сравнению с октябрем прошлого года продажи коммерческих автомобилей в Украине выросли на 44 процента, передает replyua.net со ссылкой на Укравтопром.
Лидером продаж в прошлом месяце стал автомобиль Рено. Однако в ассоциации подчеркнули, что, несмотря на повышение спроса, продажи все равно остаются на низком уровне, и в октябре было куплено всего 719 коммерческих автомобилей. Доля продаж авто марки Рено составила около двадцати процентов, и этот автомобильный концерн улучшил показатели 2015 года сразу на 72 процента. Также возросли продажи автомобилей марки Фиат, и она заняла второе место, улучшив прошлогодние показатели сразу на 46 процентов. На третьем месте по продажам находятся коммерческие автомобили марки Мерседес. Было продано 70 автомобилей этого бренда, и показатели по сравнению с октябрем 2015 года улучшились сразу на 70 процентов.
Также украинцы активно покупали в октябре автомобили ГАЗ, однако этот концерн улучшил свои прошлогодние показатели всего на четыре процента. В пятерку самых продаваемых попали коммерческие авто марок Форд и Фольксваген, и в октябре было продано по 61 автомобилю.
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