НПУ напомнила автомобилистам об их обязанностях

В Национальной полиции Украины обратились к украинским автомобилистам с просьбой «переобуть своих железных коней», информирует replyua.net. На своей странице в Твиттере сотрудники Нацполиции разместили обращение к автомобилистам.
В сообщении говорится о том, что во многих регионах Украины погода резко ухудшилась и выпал первый снег, что значительно затрудняет передвижение транспорта. В полиции выразили надежду, что большинство украинских автомобилистов уже успели поменять летнюю резину на зимнюю. Кто этого еще не сделал, отметили в полиции, должны поспешить – в страну пришла настоящая зима. Полицейские попросили водителей сделать это, как можно быстрее, чтобы снизить к минимуму риск возможных ДТП.
Напомним, что срок замены летней резины на зимнюю зависит от компании, которая страхует авто. Каждая компания имеет право выставлять любую дату в договоре, однако нужно помнить, что в случае попадания в ДТП автомобилист рискует не получить страховку, если в холодную и снежную погоду он ездил на летней резине.
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