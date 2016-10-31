В Украине могут изменить правила парковки

Власти обещают привести в порядок все автомобильные парковки страны и ужесточить наказание для тех, кто паркуется в неположенном месте.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Соцпортал», депутаты разработали новый законопроект, согласно которому право выписывать штрафы отдадут специальной службе, правила парковки претерпят серьезные изменения, а штрафы заметно возрастут. Депутаты считают, что ужесточение правил поможет снять нагрузку с центральных районов крупных городов, а также пополнить городскую казну. Штрафами займутся сотрудники специальной службы, а не полицейские. Авторы законопроекта отметили, что сотрудники полиции должны заниматься преступлениями, а не нарушениями ПДД. Нардепы назвали преимущество нового законопроекта – по их словам, при наложении штрафов будет отсутствовать так называемый человеческий фактор.
Теперь к автомобилям, припаркованным в неположенных местах, будут прикреплять постановления о нарушениях. Впрочем, пока депутаты считают, что штрафы увеличивать не нужно, однако, если владелец авто не заплатить штраф в течение тридцати дней, его ожидает арест авто или пеня. В ВР рассматривать проект будут уже на следующей неделе.
Горячая тема: Волонтер: Я каждый день попрошайничаю, выпрашивая для бойцов вещи, когда увидел декларации, меня накрыло
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter