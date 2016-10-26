В Украине запустят производство электромобилей Tesla

Илон Маск, глава автомобилестроительной компании Tesla, заявил о том, что уже в ближайшее время в Украине могут начать производство электромобилей этого бренда.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Автоньюс, такое заявление от Маска прозвучало на презентации новенького электрокара Tesla Model 3. По словам Маска, в следующем году будет запущено строительство одного автомобильного предприятия. Впрочем, глава концерна не уточнил, где именно будет построен завод, но отметил, что планируется строительство предприятия в одном из городов Западной Украины. Маск также заявил на презентации, что намерен в самое ближайшее время превратить Закарпатье в Силиконовую долину.
Напомним, что в третьем квартале текущего года компания Маска увеличила продажи авто до 24,5 тысяч единиц, и это ровно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания выпустила почти девять тысяч кроссоверов и почти 16 тысяч седанов. Автомобили Tesla сейчас пользуются огромной популярностью во всем мире, в том числе и в Украине.
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