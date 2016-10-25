валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

В рейтинг европейских государств с самыми старыми авто вошли только страны ЕС

В рейтинг европейских государств с самыми старыми авто вошли только страны ЕС
Эксперты составили рейтинг стран с самыми старыми автомобилями, и, как ни странно, в списке оказались только страны, являющиеся членами Евросоюза. Как информирует replyua.net со ссылкой на Znaj, эксперты подчеркнули, что лидерами рейтинга государств Европы, где эксплуатируются авто с максимальными пробегом и возрастом, стали страны, входящие в ЕС.

Оказалось, что европейцы, как и жители многих других стран, расположенных за пределами Европы, автомобили меняют не так часто, как этого хотелось бы – средний возраст автотранспорта в Европе превышает восемь лет, и это отнюдь не маленький возраст для автомобиля. Ранее эксперты уверяли, что самые «старинные» автомобили можно увидеть в странах СНГ, а также в беднейших государствах, вроде Кубы, Мексики и Индии.

Последнее исследование показало, что самые старые автомобили в Европе эксплуатируются на Мальте, и средний возраст авто в этой стране почти достиг 14 лет. На втором месте оказалась Латвия – средний возраст авто около 13 лет. Самые новенькие авто ездят в Швейцарии, Норвегии, Швеции и других богатых странах.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
16717

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
13395

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

Кадры решают все. Глава Сумского облсовета без конкурса назначает на руководящие должности своих родственников

В Украине снегопад и штормовое предупреждение

СБУ допитала Савченко

Нардеп Загорій викупив приміщення в бухгалтера Луценко

Савченко назвала причину прогулов заседаний ВР

Сформовано новий комітет для боротьби з корупцією в сфері оборони

У найбільшому в Австралії парку розваг загинули чотири людини

Немає коли чекати очного суду - Луценко про справу Януковича

В рейтинг европейских государств с самыми старыми авто вошли только страны ЕС

38 мільярдів від НБУ гривню не врятують - Гройсман

В Україні набирає обертів торгівля особистими даними клієнтів банків

Акунин рассказал о своем визите в Украину

Россиянам предлагают жарить шашлыки на «путинском» и «обамовском» угле, - фотофакт креатива

Саакашвили ждет длительный тюремный срок, - грузинский политик

Украинские аграрии наращивают экспорт продукции

Генетики з’ясували, чому не всі люди відчувають бадьорість після кави

В Черном море найдено кладбище старинных кораблей

Блогер раскрыл секреты, как бизнесмены беспрепятственно сотрудничают с ДНР

Олещук: когда произойдет отвод войск из Дебальцево?

Политолог: в РФ боятся свидетелей, которые могут заговорить об атаке на Боинг

 Новости за день