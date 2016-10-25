В рейтинг европейских государств с самыми старыми авто вошли только страны ЕС

Эксперты составили рейтинг стран с самыми старыми автомобилями, и, как ни странно, в списке оказались только страны, являющиеся членами Евросоюза. Как информирует replyua.net со ссылкой на Znaj, эксперты подчеркнули, что лидерами рейтинга государств Европы, где эксплуатируются авто с максимальными пробегом и возрастом, стали страны, входящие в ЕС.
Оказалось, что европейцы, как и жители многих других стран, расположенных за пределами Европы, автомобили меняют не так часто, как этого хотелось бы – средний возраст автотранспорта в Европе превышает восемь лет, и это отнюдь не маленький возраст для автомобиля. Ранее эксперты уверяли, что самые «старинные» автомобили можно увидеть в странах СНГ, а также в беднейших государствах, вроде Кубы, Мексики и Индии.
Последнее исследование показало, что самые старые автомобили в Европе эксплуатируются на Мальте, и средний возраст авто в этой стране почти достиг 14 лет. На втором месте оказалась Латвия – средний возраст авто около 13 лет. Самые новенькие авто ездят в Швейцарии, Норвегии, Швеции и других богатых странах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter