В Украине презентовали новый электромобиль

Hyundai IONIQ появится в продаже в Украине уже к концу текущего года, и первый экземпляр нового электромобиля презентовали в Киеве. Как передает replyua.net со ссылкой на «Автоцентр», первый электрокар Hyundai IONIQ теперь будут изучать сотрудники станций техобслуживания, а также дилеры.
Пока еще неизвестна цена нового электрокара, как и то, когда стартуют продажи, однако представители компании подчеркнули, что, скорее всего, автомобиль появится в продаже к концу этого года. Hyundai IONIQ в Украине будет представлен сразу в двух модификациях – гибрид и электромобиль. Дилеры отмечают, что в автосалонах Украины будут продавать оба варианта. Гибридная модификация электрокара оснащена электромотором на 61 лошадиную силу и 1,6-литровым двигателем, и на электротяге этот электромобиль может преодолевать до 50 километров. На сто километров расходуется примерно 4,3 литра топлива.
Обычная модель электрокара Hyundai IONIQ оснащена батареей емкостью 28 кВт/час, а также электромотором на 120 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара может достигать 165 километров в час. Запас хода у этого электромобиля около 250 километров.
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