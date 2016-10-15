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На АЗС Украины топливо разбавляют авиакеросином

На АЗС Украины топливо разбавляют авиакеросином
Некачественное топливо производят в Украине в кустарных условиях, однако умудряются его быстро реализовать благодаря невысокой цене. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в основном, в топливо для удешевления добавляют авиакеросин. Впрочем, эксперты отмечают, что топлива низкого качества становится меньше, а некачественный бензин и «дизель» реализуют через мелкие точки.

Украина импортирует большие объемы авиационного керосина, а авиационный парк, между тем, не увеличивается, и авиакеросин – ходовой товар, поскольку ставка акцизного сбора на него минимальная. Из авиакеросина намного дешевле и проще создавать что-то похожее на дизельное топливо, и авиационный керосин разбавляют различными химикатами и добавками, отметили эксперты. Однако они советуют автомобилистам не увлекаться «дешевизной» - такое топливо убивает автотранспорт.

Если постоянно использовать топливо такого качества, авто выйдет из эксплуатации в два раза быстрее, считают специалисты. Ремонт топливной системы на авто класса Евро-5 обходится в сумму 30-70 тысяч гривен, и это огромные деньги. В Украине топливная система сейчас эксплуатируется примерно два года, в то время, как в Европе она может прослужить до пяти лет.

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