На рынке б/у авто резко возросли продажи

По сравнению с августом текущего года продажи на рынке б/у автомобилей в Украине возросли ровно в десять раз. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Укравтопрома, в сентябре было продано больше 10 тысяч авто в Украине, и из них 3,681 единица – это б/у автомобили.
От общего числа проданных авто доля б/у транспорта в сентябре достигала 35 процентов. По сравнению с показателями сентября 2015 года рынок б/у авто вырос на 73 процента. Общий объем первичной регистрации легковушек в Украине в прошлом месяце достиг 8 509 штук, и из них 32 процента – это поддержанные автомобили. Доля транспорта, бывшего в эксплуатации, на первичном рынке коммерческих авто составила около 54 процентов в сентябре, а в количественном выражении это 932 единицы, что на четверть выше показателей августа и на треть меньше показателей сентября 2015 года.
Ранее Укравтопром сообщал о том, что в сентябре этого года продажи новых автомобилей в Украине также выросли, рост продаж достиг 2,5 процентов по сравнению с августом.
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