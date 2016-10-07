Рестайлинг Mazda 3 2017 — комфортней и безопасней

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Японская компания Mazda (Mazda Motor Corporation) решила обновить автомобиль 2013 года, который называется Mazda 3. Они решили внести в автомобиль новый дизайн, интерьер и улучшить технические характеристики. Данная новинка уже появилась в стране создателя этим летом, как и предыдущие модели, там она получила название Mazda Axela. Компания собирается представить автомобиль для европейского населения на Парижском автосалоне, а начать продажу до конца этого года.В обновленной версии автомобиля сделали некоторые изменения в дизайне. Общая картина машины сильно не изменилась. Mazda решила поменять передний и задний бампера (тем самым увеличив длину автомобиля), форму главных и противотуманных фар, сделав их светодиодными и добавив функцию, обеспечивающую защиту встречных автомобилей от дезориентирования, а также решила поставить большую по размерам радиаторную решетку, сместив знак фирмы чуть ниже. Боковые зеркала обзавелись светодиодными штрихами, которые повторяют указатели поворота, что повлияет на безопасность при управлении рестайлинговой Mazda 3. Размеры машины увеличились по сравнению с дореформенной версией. Теперь длина автомобиля равна 4585 мм, что на 120 мм чем у хэтчбека меньше, в высоту размер равен 1465 мм, а ширина машины 1795 мм. Колесная база стала равна 2700 мм, а клиренс 160 мм. Примерная масса новой версии будет 1,3 т. В общем, изменения в дизайне выглядят стильно и дерзко, подходя данному транспортному средству.В рестайлинговой Mazda 3 был добавлен более удобный руль и электрический стояночный тормоз вместо ручного, что освобождает пространство в салоне и облегчает эксплуатацию автомобиля (на цену это сильно не влияет, потому что установка такого стояночного тормоза выходит дешевле). Компания не остановилась на этом и изменила вид передней панели и консоли, усовершенствовав дисплей, который теперь можно настроить удобно, он не будет отвлекать водителя, и консоль будет удобна в использовании. А также при покупке более дорогих версий машины можно получить водительские кресло с регулировкой при помощи электропривода, обладающее памятью положения тела, что делает управление автомобилем более комфортным, а значит, и безопасным. Изменений в салоне автомобиля было произведено немного, но они радуют глаз.Новая Mazda будет иметь 5 разных версий двигателей: три бензиновых, объем которых будет от 1,5 л до 2,0 л (с отношением мощности двигателя от 100 л.с. до 165 л.с.), и два дизельных двигателя с разными объемами – 1,5 л и 2,2 л (с мощностью двигателя 105 л.с. и 150 л.с.). Прошлая Mazda 3 выходила в четырех комплектациях, в чем обновленная версия автомобиля не изменит, а также транспортное средство будет доступно с шестиступенчатой коробкой передач – механической или автоматической. Все версии данного автомобиля выпускаются с передним приводом, кроме машины с дизельным двигателем 2,2 л, она будет доступна с полным приводом. Mazda Motor Corporation решила внедрить в автомобиль систему помощи безопасного управления автомобилем, которая узнает угол положения руля и тип дорожного покрытия, а после регулирует мощность двигателя так, чтобы не было пробуксовки, что облегчит управление авто.На сегодня минимальная цена обновленной Mazda 3 в Украине колебаться около от 545 000 грн. (основано на цене на автомобиль в Японии).