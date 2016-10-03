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В Украине возросли продажи новых автомобилей

В Украине возросли продажи новых автомобилей
По сравнению с показателями сентября прошлого года, продажи автомобилей в Украине возросли на 32 процента в сентябре 2016 года. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Укравтопрома, в сентябре было зарегистрировано свыше 5,7 тысяч номеров новых авто.

В пресс-службе ассоциации рассказали, что на первое место по продажам выходит марка Тойота – в прошлом месяце удалось продать 850 автомобилей этого известного бренда, что на 66 процентов превышает показатели сентября 2015 года. На втором месте по продажам оказалась марка Рено, и в сентябре было зарегистрировано 518 автомобилей этого бренда. Рено также улучшила свои результаты по сравнению с прошлым года – продажи возросли сразу на 32 процента. Тройку лидеров замыкает марка КИА. В сентябре было продано 422 автомобиля этого бренда.

Нужно отметить, что именно КИА становится абсолютным рекордсменом сентября – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи возросли сразу на 93 процента. Также в пятерке оказались такие марки, как Хюндай (продано 374 авто) и Шкода (продано 325 авто). Этим брендам также удалось увеличить продажи за один год.

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