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Производитель автомобилей Tesla отказался от автопилота, разработанного MobilEye

Производитель автомобилей Tesla отказался от автопилота, разработанного MobilEye
Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, между компанией «Tesla» и ее израильским бизнес-партнером, создавшим систему автопилота «MobilEye», разразился нешуточный скандал. Производитель автомобилей заявил, что компания разработает свою собственную систему автопилота, считая, что автопилот, разработанный компанией «MobilEye», имеет ряд несовершенств, которые и стали причиной аварий.

Израильская компания протестует против попытки компании «Tesla» разработать свою собственную систему автопилота, а также заявляет, что ее партнер нарушает обещание о том, что «не позволит водителям своих машин убирать руки с руля». «MobilEye» неоднократно заявляла, что их система не является полноценным автопилотом и не может полностью заменить водителя. «Никогда не звучали заявления о том, что автопилот Тесла может заменить человека или водить машину за него», - сообщил представитель «MobilEye».

Компания «Tesla», заявившая о работе над собственной версией автопилота, обвиняла партнера в том, что отдельные элементы его системы несовершенны, в частности, речь шла о камере и радаре. Также, в нарушение договоренности с «MobilEye», производитель в 2015 году ввел режим, позволяющий водителю убрать руки с руля, в то время как разработчик настаивал на том, что этого допускать ни в коем случае нельзя. До этого, если водитель убирал руки с руля, автопилот все время требовал от водителя держаться за руль до полной остановки автомобиля.

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