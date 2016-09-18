Новая Toyota RAV4 2016 года - обзор

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Совсем недавно в Нью-Йорке прошло специальное шоу, на котором автоконцерн «Тойота» представил обновленный вариант популярного автомобиля RAV4. Около трех лет понадобились компании, чтобы переработать дизайн и техническую составляющую этой модели. Сам кроссовер представляет собой бюджетное решение, хотя сам концерн позиционирует данную модель как одну из ведущих среди всех выпускаемых данной компанией. Рестайлинг коснулся как внешнего вида машины, так и некоторых технических элементов.Именно внешний вид подвергся наиболее существенным переменам. Особенно стоит отметить изменения, коснувшиеся оптики авто, а также радиаторной решетки, что придает совершенно другой внешний вид кроссоверу. Бамперы, причем как передний, так и задний, тоже подверглись рестайлингу, а в сочетании с новыми заводскими дисками автомобиль принимает более современный вид. Автоконцерн планирует поставлять данное авто в четырех комплектациях, одна из которых традиционно предназначена только лишь для американского рынка. Ее особенностью является наличие спортивной подвески, более крупных дисков, а также оптики, основу которой составляют светодиоды.Салон авто стал заметно качественнее, так как производитель уделил должное внимание используемым в процессе отделки материалам, благодаря чему получается достичь совершенно иной стилистики в сравнении с предыдущим поколением. Оснащение также претерпело некоторые изменения, в частности появились розетки, а также преобразилась панель приборов. Новый подстаканник стал гораздо удобнее, а отделение для хранения очков позволяет по-новому организовать хранение вещей в автомобиле. Шумоизоляция автомобиля заслуживает особого внимания, так как, находясь в авто, можно полностью расслабиться, не отвлекаясь на шум двигателя. Помимо выбора цвета кузова, теперь имеется возможность выбора и цветовой гаммы салона, что позволяет еще больше персонализировать автомобиль. Мультимедийная система, присутствующая в авто, обладает сенсорным дисплеем, работающим на технологии TFT, а также разъемами USB, что позволяет без труда прослушивать музыку с мобильных устройств и прочих цифровых носителей. Отличительной чертой нового кроссовера считается система, позволяющая просматривать весь периметр пространства вокруг машины. Подобная возможность достигается посредством использования сразу нескольких обзорных камер. Кроме того, система контролирует безопасность вождения, способна тормозить автоматически и предупреждать водителя в случае возникновения серьезных нарушений при вождении. Также она способна воспрепятствовать наезду на пешехода и осуществлять переключение света в автоматическом режиме.Европа также получила особенную версию кроссовера, оснащенную гибридным двигателем, позволяющим существенно экономить топливо. Технические параметры гибридной версии двигателя вполне сносные. Так, объем двигателя составляет два с половиной литра, помимо привычных элементов, используется особый вид вариатора и два вспомогательных электрических мотора. Важной особенностью этого кроссовера является полный привод, что позволяет не ограничиваться городскими дорогами, а осуществлять движение, в том числе, и по бездорожью. Задняя ось осуществляет движение за счет электромоторов, а потому чересчур большой проходимости от кроссовера ждать не стоит. Гибридный двигатель первый раз устанавливается на данную модель, в то время как целых семь автомобилей данного концерна уже обзавелись гибридными версиями.